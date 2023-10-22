Допоможе сіль та інші підручні засоби: робочі способи відмити обридлий нагар з каструль

Прості поради від досвідчених господинь

Якщо каструля забруднюється, значить нею регулярно користуються, а не стоїть без діла. Ну а якщо вже з’явилися забруднення, засохлий жир і нагар, значить настав час шукати способи, як це все відмити.

Як виявилося, підручні засоби, які є на кожній кухні, чудово з цим справляються, пише apostrophe.ua. Щоб очистити всі кухонні каструлі, вам знадобляться сіль, сода та господарське мило.

Кухонна сіль

Це один із найпростіших і найефективніших засобів для виведення плям і боротьби з жиром. Щоб відмити каструлі, зробіть розчин із солі та води, він повинен вийти дуже густим. Потім нанесіть цю кашку на каструлю та залиште на 20 хвилин. Потім можна відмивати, використовуючи губку.

Господарське мило

Це теж один із безпечних та бюджетних засобів для чистоти в будинку та на кухні. Подрібніть мило терткою, залийте водою та поставте на плиту варитися. Коли стане зрозуміло, що мило розчинилося, вимкніть плиту та зачекайте 15 хвилин. Після цього добре промийте каструлю всередині і зовні, позбавляючись від забруднень.

Сода з оцтом

Це радикальніший засіб, який підійде для запущених ситуацій. Дуже важливо пам’ятати, що такий розчин не варто використовувати для алюмінієвих каструль. Отже, з’єднайте один одного воду з оцтом і поставте грітися, коли закипить — вимкніть плиту і всипте три ложки соди. Потім зачекайте 20 хвилин і злийте трохи рідини. Консистенція має бути середньо густою, тепер цим можна драїти каструлі.

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