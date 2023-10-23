Навіщо додавати під час прання харчову соду: не тільки прибере неприємний запах

Додавання підручного засобу до пральної машини вирішить багато завдань

Ваші речі після прання залишатимуться чистими та свіжими, якщо посилити дію порошку. Для цього знадобиться один доступний продукт, який, ймовірно, знайдеться на кухонній полиці.

Харчова сода — ефективний предмет домашнього вжитку, який може замінити покупні засоби для прання. Про це пише Express.

Так, харчову можна додавати в пральний порошок, завдяки чому результат прання буде якіснішим. Розпушувач допоможе нейтралізувати запахи, пом’якшити воду та видалити плями. Що важливо, сода безпечна та ефективна для більшості тканин.

Екологічно чиста речовина завдяки лужним властивостям є відмінним засобом для чищення. Ось головні переваги використання харчової соди при пранні:

Діє як натуральний кондиціонер для білизни. Додайте харчову соду в пральну машину, щоб пом’якшити воду і запобігти загрубінню тканини.

Видаляє плями поту. Вам просто потрібно приготувати пасту з харчової соди та води та потерти нею уражену ділянку тканини перед полосканням.

Освітлює стару білизну й тканини. Харчова сода відновить яскравість і свіжість білизни. Додавання півсклянки харчової соди в пральну машину забезпечить ефект освітлення тканини.

Усуває запахи. Щоб прибрати сморід, використовуйте півсклянки харчової соди при полосканні. Особливо вдалий лайфхак для спортивного одягу та затхлих рушників.

Підходить для всіх тканин. Харчова сода акуратно очищає делікатні матеріали, такі як шовк і шерсть.

Очищає та освіжає пральні машини. Для цього трюку змішайте харчову соду й воду. Саморобна суміш наведе лад на поверхнях всередині та зовні приладу.

Раніше "Телеграф" розповідав, що деякі використовують під час прання інший підручний інгредієнт. Йдеться про гліцерин, який замінить кондиціонер.