Без смердючого оцту: з чого зробити потужний засіб для прибирання будинку (відео)

Приготувати ефективну суміш для очищення меблів можна із підручних компонентів

Багато домовласників замість магазинної побутової хімії використовують альтернативи, у тому числі екологічні засоби. Ви з легкістю зможете приготувати універсальний очисник, який покращить прибирання будинку.

Щоб зробити засіб для чищення своїми руками, скористайтеся підручними компонентами, при цьому можна обійтися без смердючого оцту, який часто рекомендують використовувати під час прибирання. Ефективним лайфхаком поділилася блогерка Elnaz Hamai в Instagram.

Засіб для прибирання будинку своїми руками

Так, авторка відео пропонує змішати такі інгредієнти:

3/4 склянки води,

1 чайну ложку засобу для миття посуду або кастильського мила,

1 склянку спирту (блогерка рекомендує брати 91%, щоб при розведенні він зберігав дезінфікувальні властивості),

ефірна олія (необов’язково, але вдалим вибором стане чайне дерево через його властивості, що дезінфікують).

Дівчина змішує перераховані вище компоненти в пульверизаторі, щоб було зручно використовувати спрей в побутових цілях. Таким засобом можна очищати більшість поверхонь у будинку, починаючи від меблів та стільниць і закінчуючи світильниками й дверима. Предмети блищатимуть, а на пил не залишиться й натяку. Крім того, після прибирання з такою домашньою сумішшю в кімнатах з’явиться приємний аромат.

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