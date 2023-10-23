З чим випрати рушники, щоб тканина знову стала м’якою і поглинальною: спритна хитрість

Скористайтеся підручною альтернативою при пранні рушників, а от від кондиціонера відмовтеся

Згодом рушники стають жорсткими і перестають добре вбирати. Проте спритний трюк із одним підручним засобом вирішить цю проблему.

Щоб повернути м’якість рушникам, варто випрати їх зі звичайним оцтом. Про ефективний лайфхак пише Express.

Правильне прання рушників збереже їх у найкращому вигляді. Щоб вироби залишалися м’якими і поглинали вологу, небажано використовувати багато порошку, а ось від кондиціонера для білизни взагалі відмовтеся.

Для початку помістіть рушники в пральну машину, важливо, щоб вона не була перевантажена. Виробам потрібне місце для правильного полоскання.

Потім виберіть гарячий цикл прання та додайте м’який пральний засіб. Влийте півсклянки або повну склянку дистильованого оцту прямо в барабан разом із мийним засобом. Підручний засіб зруйнує накопичений порошок і кондиціонер на волокнах тканини, завдяки чому поглинальні властивості покращаться.

Після прання запустіть додатковий цикл полоскання. Вода змиєте всі залишки мийного засобу й оцту.

Рекомендується сушити рушники в сушильній машині за середньої або високої температури. Також можна розвісити вироби на вулиці для висихання на повітрі.

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