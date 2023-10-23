Знадобиться всього один лимон: як назавжди позбавитися котячого запаху в домі

Зробіть простий розчин і забудьте про котяче "омбре"

Якщо у вас вдома живе котик, ви точно знаєте все про "котячий" запах. І якщо ви до нього звикли і не помічаєте, іноді може виникнути неприємна ситуація, що на запах нарікають гості у вашому будинку. Або якщо ви винайняли квартиру, в якій раніше жили тварини, то можете помітити цей своєрідний запах.

Позбутися запаху котячої життєдіяльності можна простим, але ефективним способом, пише Ukr.Media. Для цього вам знадобиться лише один лимон.

Робимо розчин із лимона

Щоб прибрати котячий запах із житла, під час прибирання будинку зробіть простий розчин. У 200 мл води видавіть сік одного лимона та добре перемішайте. Все, розчин готовий. Тепер змочіть губку або ганчірку в лимонному розчині і протріть всі поверхні в квартирі. Котячого запаху ви більше не відчуєте.

Якщо квартира велика і потрібно вимити всю підлогу, то збільште кількість розчину, взявши більше води і більше лимонного соку. Помивши підлогу таким розчином, ви позбавитеся котячого запаху.

Іноді процедуру потрібно повторювати, якщо тварина продовжує жити у цьому будинку. Також дуже важливо стежити за чистотою лотка, якщо котячий туалет стоїть у будинку. Тоді й запах не виникатиме.

Раніше "Телеграф" розповідав, чим помити котячий туалет від неприємного запаху. Прибрати неприємний запах допоможе кисневий відбілювач.