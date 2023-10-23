Народні засоби для очищення мікрохвильової печі: вам знадобляться сода, лимонна кислота і господарське мило

Ці бюджетні засоби допоможуть помити мікрохвильову піч до блиску

У багатьох людей на кухні є така побутова техніка, як мікрохвильова піч. Часте використання такої печі призводить до забруднення, і час від часу вимагає ретельного очищення від жиру, випарів і засохлої їжі. Раніше ми розповідали, що не можна робити з мікрохвильовою піччю, а сьогодні ділимося секретами простого очищення мікрохвильової печі.

Як виявилося, відмити мікрохвильову піч допоможуть прості підручні засоби, які є в кожному будинку, пише cleanipedia.com. Насамперед це сода, лимонна кислота та господарське мило.

Як помити мікрохвильову піч лимонною кислотою

Лимонна кислота відмінно справляється із засохлими краплями жиру в мікрохвильовій печі. Щоб зробити засіб для чищення, змішайте в мисці пів літра води і 1 столову ложку лимонної кислоти. Потім поставте цю миску в мікрохвильову піч 5-15 хвилин в залежності від забруднень. Після протріть пічку всередині сухою ганчіркою або паперовими рушниками.

Як помити мікрохвильову піч господарським милом

Таке мило має специфічний запах, проте чудово справляється із забрудненнями та вбиває бактерії. Натріть мило на тертці, додайте трохи води та збийте вилкою. Повинен вийти густий мильний розчин із пінкою. Губкою нанесіть цей засіб всередину мікрохвильової печі і дайте трохи відкиснути, а потім протріть ганчіркою.

Як помити мікрохвильову піч содою

Сода теж відмінний засіб для чищення, який є у кожного. Розчиніть столову ложку соди в склянці води, перелийте в глибоку тарілку і поставте в мікрохвильову піч на 5-7 хвилин.

Можна зробити також розчин із содою та господарським милом. Мило натріть на тертці, додайте у воду, в якій перед цим розчинили соду. Добре розмішайте, перелийте в пляшку з розпилювачем і побризкайте всередині мікрохвильової печі. Залишіть цей розчин у пічці на півгодини, а потім добре її промийте, бруд повинен легко забиратися.

Раніше "Телеграф" розповідав про три методи ефективно почистити мікрохвильову піч у будинку. Після такого прибирання пічка виблискуватиме і приємно пахне.