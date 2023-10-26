Затхлий запах зникне без сліду: як і чим вимити термос

Дуже прості засоби вичистити термос

Через неправильний догляд або його відсутність усередині термоса утворюється неприємний затхлий запах. Як і у випадку з миттям багаторазових пляшок, позбутися амбре звичайним миттям не завжди виходить. Розв'язати проблему можна за допомогою натуральних засобів, які легко змити без застосування додаткових предметів.

Кращими засобами, що усувають запахи, а з ними й чайний наліт і плісняву, вважаються лимонна кислота (або лимонний сік), сода, гірчиця та сіль.

Лимон. Декілька кружечків лимона необхідно покласти в термос, залити окропом і залишити на 30 хвилин. Потім повторити процедуру ще двічі-тричі. Після цього ретельно очистити термос і залишити з відкритою кришкою до повного висихання.

Замість лимона можна використовувати лимонну кислоту. 1 ч. л. засобу розчинити в одному літрі води та перелити в термос. Залишити рідину на 1-2 години, а потім вимити термос чистою водою.

Сода. Насипте в термос 3 ложки соди, залийте окропом і залиште проти ночі. Вранці розчин потрібно вилити й добре сполоснути термос холодною водою.

Сіль. За аналогією з содою насипати в термос кілька столових ложок кухонної солі, залити окропом і залишити на 8-10 годин. Після цього сполоснути посуд і залишити відкритим до повного висихання.

Гірчиця, а точніше — гірчичний порошок. Кілька ложок залити в термосі окропом і залишити на 8-10 годин. Після закінчення часу сполоснути ємність водою.

Якщо на колбі є забруднення, видалити їх допоможе не щітка, а рис. 2-3 столові ложки крупи необхідно покласти в термос, залити окропом, закрити й добре струсити. Потім сполоснути термос гарячою водою і залишити сушитися.

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