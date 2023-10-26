Забудьте про мильні розводи: три ефективні лайфхаки відмити душову кабіну

Вони не заберуть у вас багато часу та сил

Зовнішній вигляд та комфорт вашої душової кабінки можуть погіршитися, якщо ви не забезпечуєте регулярне прибирання. Щоб уникнути таких неприємностей, ділимося корисними порадами, які допоможуть вам підтримувати чистоту у вашій душовій кабінці.

Усім знайома ситуація, коли після прийняття душу на стінах кабінки швидко утворюються мильні розводи, що потребують регулярного очищення. Багато хто відкладає цю справу на потім, посилюючи ситуацію, пише ukr.media. Є три корисні лайфхаки, які спростять процес прибирання у ванній кімнаті.

Чим і як відмити душову кабіну від розводів

Перший метод. Візьміть пів склянки перекису водню та пів склянки спирту чи горілки. Додайте одну столову ложку рідини для миття посуду і таку ж кількість ополіскувача для посудомийних машин. Розбавте всю цю суміш двома склянками води. Перелийте розчин, що вийшов, в розпилювач і використовуйте його для обробки душової кабіни.

Другий метод. Змішайте пів чашки оцту з двома склянками води. Перелийте отриманий засіб у розпилювач та ретельно розпорошіть його на панелі душової кабіни. Цей засіб підходить для щоденного очищення, але він не впорається із сильними забрудненнями.

Третій метод. У ємності змішайте 5 столових ложок соди із ложкою лимонної кислоти, потім додайте воду. Нанесіть отриманий засіб на стінки душової кабіни і залиште на 10-15 хвилин. Потім витріть поверхню за допомогою губки. Після цього розпиліть оцет розведений водою і протріть панелі до повного висихання. Це дозволить уникнути появи розводів.

Раніше ми писали, як прибрати в душовій кабіні плісняву. Ванна кімната буде як після ремонту, якщо у вас є потрібні три засоби.