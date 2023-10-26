Змішайте три інгредієнти та перелийте у пляшечку: у будинку завжди буде приємний аромат

Цей недорогий спрей миттєво освіжить повітря у приміщенні

У будинку, наповненому тонким приємним ароматом, завжди відчувається атмосфера затишку. Саме для цього, а ще для маскування неприємних ароматів, багато хто використовує різні ароматизатори повітря.

Альтернативою покупному освіжувачу повітря в спреї може стати самостійно приготований засіб. Рецептом такого поділилася у своєму блозі експертка з господарювання Джилл Ністул.

Як зробити спрей-освіжувач повітря своїми руками

Знадобляться такі інгредієнти:

Дистильована вода — 6 столових ложок. У крайньому разі можна використовувати водопровідну воду, але найкраще використовувати дистильовану воду, якщо ви хочете максимально продовжити термін зберігання вашого спрею.

Ефірні олії. Для створення свіжого аромату рекомендується використовувати по 10 крапель олії лимона та лаванди. Цей аромат піднімає настрій та заспокоює. Також можна використовувати вже готові композиції ефірних олій.

Емульгатор — 2 столові ложки. Додавання гамамелісу, медичного спирту або горілки допомагає воді та олії більш ефективно змішуватися.

Приготування:

Додайте в скляну пляшку з розпилювачем дистильовану воду, емульгатор (гамамеліс, медичний спирт або горілку) та ефірні олії.

Закрийте ємність кришкою з розпилювачем і добре струсіть.

Як використовувати саморобний освіжувач повітря

Спрей можна використовувати, як і покупний освіжувач, розпорошуючи його в кімнаті.

Після витирання пилу збризкайте цим спреєм штори та оббивку меблів.

Одяг, що якийсь час лежав у ящику чи шафі, може мати несвіжий запах. Освіжіть його лише кількома бризками саморобного освіжувача.

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