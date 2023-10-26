Змішайте три інгредієнти та перелийте у пляшечку: у будинку завжди буде приємний аромат
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Цей недорогий спрей миттєво освіжить повітря у приміщенні
У будинку, наповненому тонким приємним ароматом, завжди відчувається атмосфера затишку. Саме для цього, а ще для маскування неприємних ароматів, багато хто використовує різні ароматизатори повітря.
Альтернативою покупному освіжувачу повітря в спреї може стати самостійно приготований засіб. Рецептом такого поділилася у своєму блозі експертка з господарювання Джилл Ністул.
Як зробити спрей-освіжувач повітря своїми руками
Знадобляться такі інгредієнти:
- Дистильована вода — 6 столових ложок. У крайньому разі можна використовувати водопровідну воду, але найкраще використовувати дистильовану воду, якщо ви хочете максимально продовжити термін зберігання вашого спрею.
- Ефірні олії. Для створення свіжого аромату рекомендується використовувати по 10 крапель олії лимона та лаванди. Цей аромат піднімає настрій та заспокоює. Також можна використовувати вже готові композиції ефірних олій.
- Емульгатор — 2 столові ложки. Додавання гамамелісу, медичного спирту або горілки допомагає воді та олії більш ефективно змішуватися.
Приготування:
Додайте в скляну пляшку з розпилювачем дистильовану воду, емульгатор (гамамеліс, медичний спирт або горілку) та ефірні олії.
Закрийте ємність кришкою з розпилювачем і добре струсіть.
Як використовувати саморобний освіжувач повітря
Спрей можна використовувати, як і покупний освіжувач, розпорошуючи його в кімнаті.
Після витирання пилу збризкайте цим спреєм штори та оббивку меблів.
Одяг, що якийсь час лежав у ящику чи шафі, може мати несвіжий запах. Освіжіть його лише кількома бризками саморобного освіжувача.
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