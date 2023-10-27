У чому замочити білий одяг, щоб жовті плями зникли: фантастичний трюк (відео)

Один натуральний продукт урятує речі білого кольору

Білий одяг – незамінна частина будь-якого гардеробу. Однак часто на сорочках, футболках і не тільки можуть з’явитися жовті плями, у тому числі сліди від поту.

Щоб видалити жовтизну з білих речей, зверніть увагу на популярний у мережі лайфхак. Відео з незвичайним трюком опублікував блог @sheetslaundryclub у TikTok.

Жовті плями на білому одязі можуть стати проблемою. Якщо звичайне очищення в пральній машині не видаляє забруднення, варто попередньо замочити речі з одним натуральним продуктом.

Щоб випрати жовті плями на білому одязі, блог рекомендує скористатися незвичайним методом. Для хаку потрібна тепла вода, а "секретним" помічником у боротьбі з непривабливою жовтизною стане лимонний сік. Натуральний інгредієнт добре справляється з відбілюванням тканини.

Як прибрати жовті плями на білому одязі

Так, спочатку автор ролика бере лимон і розрізає його навпіл. Потім видавлює цитрус у ємність із теплою водою. В отриманий розчин кладеться біла річ, вода повинна покривати виріб повністю. Замочування в такій рідині, за словами творця контенту, є найпростішим і найшвидшим способом видалення жовтих плям на одязі білого кольору.

Раніше "Телеграф" розповідав про інші способи відбілювання речей. "Бабусині методи" використовують для видалення жовтих плям тільки предмети домашнього вжитку.