Миші будуть бігти з вашого будинку без огляду: два робочі способи прогнати гризунів

Ставити мишоловку або купувати отруту не доведеться

Восени, коли з кожним днем стає все холодніше, миші шукають притулок та їжу в наших будинках. Шкідники псують запаси продуктів, перегризають дроти та залишають після себе продукти життєдіяльності.

У магазинах можна побачити всілякі пастки, мишоловки та отрути, які допоможуть позбутися непроханих гостей. Але є й гуманніші, але ефективніші способи прогнати мишей. Скористатися ними може кожен.

Перший варіант – використовувати алюмінієву фольгу. Достатньо взяти фольгу, порвати її на дрібні шматочки та зробити з них кульки. Отримані предмети потрібно розкласти маршрутом, яким пересуваються гризуни. Миші не люблять торкатися фольги й вона повинна відвадити їх від вашого житла.

Другий варіант — ароматичне масло. З’єднайте 30 крапель ефірної олії лаванди зі 100 мл води. Отриману рідину розлийте у невеликі блюдця та розставте біля місць, звідки миші проникають у будинок. Деякі люди вважають аромат лаванди дуже приємним, а миші його на дух не переносять.

Раніше "Телеграф" ділився швидким способом позбутися харчової молі. Комаха не переносить запах однієї з найпопулярніших спецій.