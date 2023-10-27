Як прибрати наліт в унітазі: вам потрібен копійчаний засіб та мінімум зусиль

Чистота в санвузлі – це питання не лише естетичного сприйняття, а й важлива вимога до гігієни

Усередині та зовні сантехніки розмножуються різні шкідливі бактерії та відкладається наліт, який значно ускладнює прибирання. Одним зі способів, як позбутися нальоту в унітазі лимонною кислотою та оцтом, "Телеграф" поділився раніше.

А сьогодні ми розповімо, як очистити унітаз від нальоту за допомогою соди та солі. Цей метод працює безвідмовно з часів наших бабусь і не вимагає великих зусиль. Головне, приділяти сантехніці регулярну увагу.

Як часто потрібно мити унітаз вдома — відповідь фахівців

Для підтримки чистоти достатньо:

Один раз на день мити всередині щіткою або йоржиком для унітаза з мийним засобом. Необов’язково використовувати ті, що містять хлор — ви можете просто насипати столову ложку звичайного прального порошку.

Один раз на тиждень проводити ретельне прибирання приміщення разом із дверними ручками та поверхнями навколо. Ця дезінфекція необхідна, щоб усунути бактерії, які залишаються в повітрі після змиву і потім осідають.

Крім того, рекомендується вимити унітаз після гостей, якщо вони ним користувалися. Це питання особистої гігієни та нехтувати ним не варто.

Як зняти наліт в унітазі – народний метод

Для створення потужного бабусиного засобу вам знадобиться:

звичайна харчова сода — 250 грамів;

грамів; Звичайна кухонна сіль — 250 грамів.

Насипте соду та сіль у відповідну місткість і перемішайте. Продовжуючи розмішувати, потроху додайте теплу воду до консистенції густуватої пасти, яку ви можете розподілити по стінках унітаза.

Перед сном нанесіть суміш йоржиком, щіткою або мочалкою та залиште до ранку. За ніч наліт розчиниться, бактерії будуть знищені та вам залишиться лише видалити залишки суміші тим же йоржиком, змочуючи його у воді.

Раніше ми розповідали, навіщо наші бабусі надрізали губку для миття посуду. Цей лайфхак розповість, як правильно мити посуд вручну, щоб заощаджувати мийний засіб.