Не зіпсується та не зіб’ється в грудки: як правильно прати пухову ковдру

Як випрати пухову ковдру, щоб вона не втратила своїх властивостей

Побоюючись зіпсувати річ багато хто пере ковдру руками. Це довгий та дуже виснажливий процес. При цьому не обов’язково чистити ковдру вручну. Є перевірений і безпечний спосіб повернути пуховій ковдрі новий вид за допомогою пральної машинки.

Достатньо знати ряд правил, які зведуть до мінімуму можливість зіпсувати постільну білизну.

Насамперед перевірте бирку, прикріплену до ковдри. Там ви повинні знайти всю необхідну інформацію з рекомендаціями щодо її прання.

Прати ковдри в пральній машині значно швидше, ніж вручну, але цей процес все одно може зайняти кілька годин. Обережно скрутіть ковдру у валик. Кладучи виріб в машинку, переконайтеся, що між брудною постільною білизною та дверима є місце. Пух при намоканні стає дуже важким, тому занадто велика ковдра зможе пошкодити пральну машину.

Пухову ковдру рекомендують прати на делікатному режимі при температурі води не вище 30 градусів. Не зайвим буде додаткове полоскання, щоб вимити всі залишки порошку.

У жодному разі не можна використовувати хлорні відбілювачі та інші агресивні засоби для прання ковдри з пуху.

Після завершення циклу прання ретельно струсіть ковдру. Робіть це протягом 15-20 хвилин. Так ви зможете запобігти злипанню пуху.

Сушити пухову ковдру рекомендують у горизонтальному положенні на добре розправленому простирадлі. Для кращого і швидшого сушіння можна накрити її ще одним простирадлом або рушниками та злегка промокнути ковдру, щоб зібрати зайву вологу. У процесі сушіння необхідно періодично збивати та перетрушувати ковдру.

Не сушіть вироби з пуху під прямими променями сонця, на батареї та інших джерелах тепла. Від надто гарячого повітря ковдра втратить свої властивості.

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