Речі будуть старими та зношеними: чотири помилки при пранні

Щоб ваші вироби залишалися у відмінному стані, пам’ятайте про прості правила

Пральна машина дуже полегшує життя, проте використовувати її потрібно правильно. Часті помилки можуть призвести до того, що речі матимуть зношений та старий вигляд.

Варто звернути увагу на чотири важливі нюанси при пранні. Про це розповідає Express.

Помилка №1: не поділяти речі за кольорами

Слід прати окремо білий, світлий, темний та делікатний одяг. В іншому випадку колір ваших речей може змінитися. Особливо часто кольори змішуються при гарячому пранні.

Помилка №2: перевантажувати пральну машину

Не варто класти в барабан все й одразу. У такому разі ви не отримаєте якісного результату, та й прилад може пошкодитися. Хороше правило: наповнювати барабан приблизно на три чверті, залишаючи достатньо місця для того, щоб можна було просунути долоню між краєм барабана та одягом. У тісноті одяг більше тертиметься один об одного, що призведе до зношування тканини.

Помилка №3: надто багато порошку та кондиціонера для білизни

Перебір з мийним засобом загрожує надмірною піною і недостатнім полосканням, в результаті чого на вашому одязі може утворитися липка плівка. Дотримуйтесь рекомендацій, наданих інструкцією на порошку.

Помилка №4: не доглядати пральну машину

Пральні машини необхідно регулярно чистити, щоб запобігти появі плісняви та вапняного нальоту. Просто запустіть гарячий цикл з невеликою кількістю оцту, це видалить небажані запахи і бруд. Також потрібно протирати дверцята й ущільнювач пральної машини після кожного прання, прибираючи зайву воду.

Раніше "Телеграф" розповідав про нюанси використання капсул для прання. Потрібно знати прості правила, щоб засіб розчинявся повністю в барабані пральної машини.