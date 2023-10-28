Залийте водою та поставте в шафу: як назавжди позбавитися харчової молі

Натуральний засіб, який вирішить проблему з міллю

Нашестя харчової молі на кухні може стати справжньою проблемою. Варто буквально одному метелику з’явитися в пакеті з крупою і через невеликий проміжок часу всі шафи заполонять шкідники. З цієї причини варто знати про ефективні способи викорінення харчової молі.

Для боротьби із цим шкідником необов’язково потрібні спеціалізовані препарати. Проблему можна вирішити домашніми засобами.

Харчова міль зазвичай відкладає яйця у сипучих продуктах. Шкідники люблять темні та сухі місця та найчастіше ховаються у відкритих упаковках, які ми зберігаємо в кухонних шафах.

Як швидко позбутися молі в будинку

Щоб позбавитися харчової молі, слід спочатку перебрати харчові продукти – особливо сипкі. Варто викинути відкриті пакети з крупами, макаронами та рисом, в яких довелося оселитися молі. Рекомендується саме викинути їх, тому що якщо залишити навіть кілька комах, проблема швидко повернеться.

І взагалі крупи рекомендують зберігати у скляній чи прозорій пластиковій тарі, щоб вчасно помітити, що всередині з'явилась міль. Якщо вона буде щільно закрита, жодна комаха не зможе потрапити всередину, що є ще однією перевагою.

Після того, як ви закінчите чистку і викинете відкриті упаковки з крупами, варто перейти до наступного заняття, яке потребує оцту. Змішайте невелику кількість речовини з гарячою водою, розлийте по мисках і поставте у шафи. Пари оцту ефективно усунуть залишки молі, які не вдалося видалити вручну шляхом очищення вмісту ящиків. Після цього дістаньте посуд, вилийте рідину в раковину та вимийте шафи.

Ще один спосіб позбутися харчової молі на кухні – підготувати та розмістити у різних місцях кілька простих ароматичних пасток. Приготувати їх можна легко та швидко. Просто налийте невелику кількість яблучного оцту чи вина у прозорі миски чи блюдця та поставте їх біля кухонних шаф та на підвіконнях. Комахи, що зацікавилися запахом, проникнуть у посудину та швидко потонуть у рідині.

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