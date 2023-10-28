Очистіть картоплю й покладіть її у взуття: це розв'яже поширену проблему

Тісне шкіряне взуття буквально за ніч стане зручніше

Правильно підібране по нозі взуття надзвичайно важливе. Іноді після покупки виявляється, що розмір не той, що призводить до мозолів. Впоратися з цією проблемою та розтягнути взуття допомагає картопля.

Коренеплід можна використовувати не тільки в їжу, але і при чищенні різних поверхонь, а також при розтягуванні шкіряного взуття, яке виявилося тісним. Хоча, на перший погляд, ідея може здатися трохи дивною, варто спробувати цей метод. Зокрема, картопля допоможе, коли взуття тисне на пальці ніг. Просто очистьте дві бульби, ретельно вимийте їх, вставте у носки взуття та залиште на 12 годин, або на ніч.

Вранці просто дістаньте картоплю, протріть внутрішню частину вологою ганчіркою. Ви виявите, що овочевий сік розм’якшив матеріал, і взуття стало набагато зручніше. Метод має і додатковий ефект – усуває неприємні запахи, що виникають під час потіння ніг.

Перед використанням цього методу пам’ятайте, що він працює тільки з натуральною шкірою і не повинен використовуватися зі штучними матеріалами.

Раніше "Телеграф" ділився способами позбутися неприємного запаху з взуття. Він особливо підійде власникам котів.