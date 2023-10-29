Як закріпити освіжувач на унітаз: багато хто робить це неправильно

Туалетний блок не потрібно вішати на обідок

Навіть найзвичніші речі іноді приховують у собі секрети. У повсякденному житті є безліч предметів, якими ми користуємося дуже часто і навіть не замислюємося, що робимо щось не зовсім правильно. Так, наприклад, буває з неправильним використанням однієї зі сторін гумки для олівця.

Не так однозначно все і з використанням блоку для унітаза. Його використовують для надання свіжого аромату у санвузлі, а також для підтримки чистоти сантехніки. Простий предмет кріпиться до обідка унітаза. Але це часто робиться неправильно.

Блогер @fibasince93 з TikTok стверджує, що ароматизатор потрібно вішати не на обідок унітаза, як це робить більшість користувачів, а під обідок. Правильний метод кріплення наочно продемонстровано на відео.

Завдяки запропонованому способу кріплення блок надійно триматиметься. До того ж на обідку не залишиться зайвих предметів, які заважали б щільному приляганню сидіння для унітаза.

Раніше "Телеграф" розповідав про альтернативний спосіб від неприємного запаху в туалеті. Для цього можна використовувати зубну пасту.