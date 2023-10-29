Ці прості підручні засоби приховають подряпини на будь-якому дереві: три дієві хитрощі

Ці трюки змусять ваші меблі виглядати краще

Для відновлення зовнішнього вигляду дерев’яних меблів не завжди обов’язково потрібно використовувати дорогі спеціальні засоби. Іноді необхідного результату можна досягти набагато простіше і дешевше — аналогічно, як і при прибиранні в санвузлі.

Звичайно, дерев’яні меблі виглядають солідно, але можуть швидко стати некрасивими. Як прибрати дрібні подряпини на дереві за допомогою кількох побутових хитрощів, розповідає портал Ukr.Media.

Перш за все, запам’ятайте на майбутнє — якщо ви не хочете занадто рано замислюватися про те, як прибрати подряпини на дереві, варто подбати про це після придбання нових меблів. Просочивши їх спеціальним захисним засобом, купленим у спеціалізованому магазині, ви значно збільшите термін, протягом якого ваші меблі будуть виглядати як нові.

Як прибрати подряпини на дерев’яному столі й не тільки

Якщо ваш дерев’яний стіл або інші меблі покрилися сіткою подряпин, дивитися на це буває неприємно. Але цих пошкоджень можна позбутися або максимально їх замаскувати за допомогою простих домашніх засобів.

Ви можете використовувати:

Неочищені горіхи.

Оливкову олію.

Кавову гущу.

Вибирайте горіхи пекан, бразильський, італійський або мигдаль. Їх колір має бути найближчим до кольору меблів. Просто потріть подряпини та незабаром ви помітите різницю.

Оливкову олію та оцет потрібно змішати в пропорції один до одного і втерти в меблі. Така суміш швидко покращить зовнішній вигляд дерева. Оцет можна замінити лимонним соком, якщо вас бентежить його різкий запах.

Кавова гуща наноситься за допомогою ватяної палички на темну деревину. Цей природний барвник змусить подряпини зникнути або принаймні зробить так, щоб вони не сильно впадали у вічі.

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