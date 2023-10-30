Знадобиться листя та мішок: як приготувати найкраще добриво для свого городу

З листя в саду виходить чудове підживлення

Осінь – пора яскравих фарб та листя, що опадає з дерев. Вони вистилають ділянку різноколірним килимом. А перше, що роблять багато дачників — одразу ж згрібають листя й спалюють його. Хоча його можна використовувати навіть для боротьби з бур’янами на клумбі. Крім того, з листя можна приготувати цінне добриво для рослин на наступний сезон.

З опалого листя та органічних залишків рослин утворюється листовий ґрунт (листовий перегній). Він відіграє важливу роль в екосистемах, забезпечуючи ґрунт поживними речовинами. Таке добриво багате на органічні речовини та мікроорганізми.

Як приготувати листову землю

Для приготування листового ґрунту знадобиться компостна яма, але якщо її немає, використовуйте мішки для сміття. Перш ніж стати до роботи, необхідно знати, що найкраще вибирати листовий ґрунт після перших опадів. Після того як ви зберете листя, його слід подрібнити.

Наповніть мішок опалим листям на три чверті об’єму і засипте родючим ґрунтом. Для посилення ефекту можна додати сечовину чи азотне добриво. Прикрийте мішок та помістіть у темне приміщення, яке добре провітрюється. Хоча б раз на тиждень перемішуйте вміст мішків, щоб листя не злипалося між собою. Листова земля буде готова до застосування приблизно у березні.

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