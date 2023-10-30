Овочі в холодильнику будуть завжди свіжі: допоможе одна хитрість

Одного продукту достатньо, щоб продовжити термін зберігання овочів та фруктів

Харчові продукти часто купуються одразу на тривалий час, щоб не бігати до магазину щодня. Але у випадку з овочами ця традиція не завжди корисна.

Попри те, що низькі температури сприяють тривалішому зберіганню продуктів, деякі овочі псуються швидше, ніж хотілося б. На щастя, є простий трюк, який може запобігти цьому.

Щоб продовжити термін зберігання овочів, потрібно поставити миску із сіллю в ящик у холодильнику.

Ідея може здатися дивною, але вона справді працює. Річ у тому, що сіль є відмінним поглиначем вологи. Вона збере всю зайву вологу з холодильника, завдяки чому овочі не так швидко зіпсуються і довше залишаться свіжими.

Іноді овочі у холодильнику починають видавати неприємний запах. Позбутися його допоможе кава з корицею. Необхідно змішати в мисці три столові ложки кави, додати чайну ложку кориці та поставити на полицю з овочами. Вже за кілька годин кава поглине неприємний запах, а кориця виділить приємний пряний аромат. Суміш слід замінювати не рідше одного разу на 3 тижні.

Раніше "Телеграф" розповідав, які продукти не можна зберігати у холодильнику. Низькі температури псують їхній смак.