Забудете дорогу в ательє: як своїми руками полагодити блискавку на одязі

Прості лайфхаки, як відремонтувати блискавку

Скоро зима, а отже, потрібно перевірити свої зимові речі на предмет поломок блискавки. Щоб не ходити до майстрів в ательє, спробуйте відремонтувати блискавки своїми руками. Ми вже розповідали, чим змастити блискавку, щоб вона не заїдала, а сьогодні ділимося способами, як полагодити блискавку, що вже зламалася, на куртках та іншому одязі.

Іноді блискавка чи зиппер може виходити з ладу, роблячи куртку практично не функціональною, пише techinsider. Проте виправити ситуацію можна в домашніх умовах.

Якщо блискавка розходиться чи вже розійшлася

Спочатку перевірте замок і встановіть причину поломки. Все може бути до смішного просто — наприклад, забита битком кишеня. Буває так, що після усунення цієї причини блискавка почне працювати знову. Однак так буває не завжди.

Способи, як полагодити блискавку

Можна спробувати виправити проблему з блискавкою за допомогою ножиць. Знайдіть нижнє положення бігунка і акуратно надріжте по горизонталі тканину між зубцями блискавки. Тепер надягніть на відрізану частину зіпер і спробуйте заново застебнути.

Ще один спосіб передбачає використання викрутки. Цим інструментом потрібно розширити пази бігунка зверху. Тепер вставте вільний край застібки у розширення та акуратно затисніть плоскогубцями або чимось схожим.

Також можна спробувати підлагодити блискавку за допомогою прозорого лаку для нігтів. У місці, де розійшлася блискавка, потрібно змастити тканину лаком і застебнути.

За допомогою англійських шпильок або скріпок можна тимчасово закріпити блискавку, якщо під рукою немає нічого для її ремонту. Такий спосіб не вирішить проблему, але допоможе як мінімум дійти додому і вже там зайнятися серйознішим ремонтом блискавки.

Раніше "Телеграф" розповідав, як звільнитися з одягу, якщо заїла блискавка. Є топ-3 лайфхаки на всі випадки життя.