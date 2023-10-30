Щоб не було холодно шиї: як правильно вибрати зимовий шарф

Якщо хочете найтепліший шарф, то треба готуватись до досить великої ціни

Під час "утеплення" тіла восени та взимку є кілька методів, які допоможуть правильно вибрати одяг та взуття. Щоб не помилитись з якістю рукавичок, варто звернути увагу на деякі правила. У цю категорію також потрапляє і шарф.

У світі існує багато видів цього аксесуару, які призначенні для різних заходів. Але для дощової осені чи морозної зими краса не важлива, і тому, щоб на вулиці не замерзнути, на сайті Woolkrafts є пояснення, який склад шарфа краще грітиме.

Основні моделі шарфа, які підійдуть для холодної пори року

Палантин (інколи його звуть шаллю) — великий прямокутник теплого полотна, який доповнить пальто, а у певний момент і сам може стати верхнім одягом — якщо накинути його на плечі.

(інколи його звуть шаллю) — великий прямокутник теплого полотна, який доповнить пальто, а у певний момент і сам може стати верхнім одягом — якщо накинути його на плечі. Снуд — кільцевий шарф, у якого немає кінця-краю. В’язаний або трикотажний він у декілька петель огортає шию. Частина може служити капюшоном.

— кільцевий шарф, у якого немає кінця-краю. В’язаний або трикотажний він у декілька петель огортає шию. Частина може служити капюшоном. Бактус — в’язаний гачком або шпицями шарф трикутної форми.

— в’язаний гачком або шпицями шарф трикутної форми. Довгий шарф — найбільш розповсюджений та популярний варіант. Це довга смуга матерії — тканої або в’язаної. Модель ідеальна в будь-яку пору року.

— найбільш розповсюджений та популярний варіант. Це довга смуга матерії — тканої або в’язаної. Модель ідеальна в будь-яку пору року. Бавовна ;

; Вовна різних видів (овеча, мериносова, верблюжа, кашемір, альпака тощо);

(овеча, мериносова, верблюжа, кашемір, альпака тощо); Синтетика (віскоза, акрил тощо).

Варто зауважити, що найтеплішим, але водночас найдорожчим, буде шарф з вовни.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, як зігрітись у приміщенні, якщо немає теплопостачання.