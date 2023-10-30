Як підібрати джинси за розміром без примірки: геніально прості способи
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Сантиметр для цього вам не знадобиться
Для покупки речей іноді доводиться витрачати багато часу і сил. Полегшити та прискорити процес можна за допомогою лайфхаків, що дозволяють вибрати одяг без примірки. Вони такі ж прості, як і спосіб вибрати шкарпетки за розміром. Особливо вдало це працює з джинсами та іншими видами штанів.
Є кілька способів визначити, чи підійдуть штани за розміром.
Один із найпопулярніших лайфхаків з купівлі джинсів без примірки — обмотати їх навколо шиї.
Цей спосіб більше підходить людям з худорлявою статурою. Для цього необхідно обернути пояс штанів навколо шиї. Якщо краї не сходяться — вони маленькі, йдуть навхрест — занадто великий розмір джинсів, а якщо стикаються — це ідеальний розмір.
Зігнута рука
Необхідно застебнути штани, зігнути руку в лікті, стиснути кулак і постаратися пропхати її в пояс у горизонтальному положенні. Якщо рука помістилася, то джинси підійдуть за розміром.
Складені штани
Джинси потрібно скласти навпіл і прикласти до і прикласти до талії збоку. Якщо довжина пояса однакова спереду та ззаду, ви в них влізете.
Щоб переконатися в тому, що штанини не будуть вузькими, необхідно стиснутим кулаком спробувати всунути руку в штанину знизу. Рука повинна входити вільно та не натягувати тканину.
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