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Як підібрати джинси за розміром без примірки: геніально прості способи

Автор
Наталя Граковська Наталя Граковська
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Джинси сядуть ідеально
Джинси сядуть ідеально. Фото Pexels

Сантиметр для цього вам не знадобиться

Для покупки речей іноді доводиться витрачати багато часу і сил. Полегшити та прискорити процес можна за допомогою лайфхаків, що дозволяють вибрати одяг без примірки. Вони такі ж прості, як і спосіб вибрати шкарпетки за розміром. Особливо вдало це працює з джинсами та іншими видами штанів.

Є кілька способів визначити, чи підійдуть штани за розміром.

Один із найпопулярніших лайфхаків з купівлі джинсів без примірки — обмотати їх навколо шиї.

Цей спосіб більше підходить людям з худорлявою статурою. Для цього необхідно обернути пояс штанів навколо шиї. Якщо краї не сходяться — вони маленькі, йдуть навхрест — занадто великий розмір джинсів, а якщо стикаються — це ідеальний розмір.

Зігнута рука

Необхідно застебнути штани, зігнути руку в лікті, стиснути кулак і постаратися пропхати її в пояс у горизонтальному положенні. Якщо рука помістилася, то джинси підійдуть за розміром.

Складені штани

Джинси потрібно скласти навпіл і прикласти до і прикласти до талії збоку. Якщо довжина пояса однакова спереду та ззаду, ви в них влізете.

Щоб переконатися в тому, що штанини не будуть вузькими, необхідно стиснутим кулаком спробувати всунути руку в штанину знизу. Рука повинна входити вільно та не натягувати тканину.

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#Джинси #Штани #Лайфхак