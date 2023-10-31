Ножі знову виблискуватимуть: зануріть їх у простий розчин

На процедуру не піде багато часу

У кожному будинку є кухонні ножі, які служать уже багато років. Іноді, навіть незважаючи на ретельний догляд, правильне чищення та регулярне заточування, на поверхні може з’явитися іржа. Як і у випадку із заточуванням ножів, позбутися іржі також можна в домашніх умовах без спеціальних інструментів.

Іржавим ножем не можна різати продукти. Натомість приготуйте суміш домашніх інгредієнтів, яка допоможе вам оновити інструмент.

Для боротьби з іржею та повернення колишнього блиску ножам підійде приготовлена суміш води та лимонного соку. Змішайте обидві рідини в пропорції 1:1 і вилийте, наприклад, у велику склянку.

Замочіть ножі в розчині та зачекайте близько 10 хвилин.

Дістаньте предмети, промийте їх чистою водою і витріть насухо. Готово! Ножі знову сяятимуть і на їх поверхні не буде і натяку на іржу.

Також варто застосовувати простий метод, який допоможе правильно доглядати ножі. Йдеться про змащення. Для цих цілей відмінно підходить соняшникова олія, яка є практично в кожному будинку.

Раніше "Телеграф" розповідав, як відмити білий посуд від нальоту та плям. Господиням допоможуть копійчані засоби.