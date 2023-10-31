Як правильно прати кросівки у пральній машині, щоб не вбити: поради професіоналів

Надмірна температура та інші порушення можуть передчасно їх зіпсувати

І дорослі, і діти, всі люблять кросівки — це взуття практичне та зручне. Тим більше модні тренди осені 2023 дозволяють поєднувати їх з усіма вашими улюбленими речами та виглядати на піку стилю.

Тим більше важливо знати, як правильно доглядати за цим взуттям. Своїми порадами діляться професіонали з Американської хімчистки.

Який режим вибрати для прання кросівок – важливий нюанс

Основних режимів у пральній машинці всього три:

бавовна;

синтетика;

шерсть і шовк.

Решта — це варіації, запропоновані виробниками у прагненні урізноманітнити лінійку своєї побутової техніки та залучити покупця. Змінюється лише тривалість етапів та швидкість обертання барабана та оборотів віджиму.

Не рекомендується вибирати режим "бавовна", оскільки він найдовший і з найактивнішим обертанням барабана, що негативно позначиться на зовнішньому вигляді та довговічності взуття. Підходять режими ручного або делікатного прання, і звичайно "спорт" або "взуття".

У разі їх відсутності підійде звичайний режим синтетики на температурі 30 градусів. Ви можете увімкнути в кінці додаткове полоскання, оскільки режим спорт — це та ж синтетика, тільки з дещо більшою кількістю води.

Фахівці радять відключити віджимання та використовувати рідкі засоби для прання. Це запобігатиме появі плям від прального порошку.

Як правильно прати кросівки в пральній машині автомат — головні кроки

Є кілька важливих правил:

зніміть устілки та шнурки;

видаліть камінці, інші сторонні частинки з підошви, змийте пісок;

підошву попередньо потріть щіткою з додаванням мийного засобу, особливо білу;

помістіть кросівки у спеціальний мішок для прання.

Можна використовувати старі наволочки, рушники — це потрібно, щоб взуття не билося одне об одне. За одне прання поміщайте в барабан не більше двох-трьох пар взуття, щоб він не був заповнений більш ніж наполовину. Після прання максимально розкрийте взуття та просушіть у добре провітрюваному місці.

Раніше "Телеграф" розповідав, навіщо у взуття кладуть чайні пакетики. Багато хто не знає, що цей дивний, але дієвий лайфхак є неочікуваною відповіддю на питання, як прибрати неприємний запах із взуття.