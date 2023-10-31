LOBODA презентувала новий україномовний сингл "Київ-Ніцца": відео

Співачка LOBODA презентувала кліп на нову пісню "Київ-Ніцца". "Це історія дівчини, що втекла зі свого власного весілля до коханого, з яким її об'єднували довгі роки кохання і без якого вона так і не навчилася жити", — розказала про свою нову роботу співачка. Режисеркою кліпу стала сама LOBODA.

Для співачки це не перший досвід поєднання роботи в кадрі і поза камерою. Але саме проєкт "Київ-Ніцца" вразив її особливо: "Як режисер я думала про кожен кадр, як акторка — намагалася передати необхідні емоції, а як продюсер — контролювати організацію процесу. Це як грати на декількох музичних інструментах, важливо, щоб вийшла симфонія, а не шум".

Історія закоханих подана з проміжком у часі. Роль нареченої, що втекла до коханого, виконала сама співачка.

Поціновувачі Світлани вже припустили, що кліп є автобіографічним. Утім, подробиці власного життя LOBODA не поспішає розкривати.

До створення кліпу було залучено велику команду з Європи та України. Зйомки проходили в Ніцці.

Кліп на пісню "Київ-Ніцца" вже доступний на всіх цифрових платформах.