Світлана Лобода у новому синглі SPOGADY заспівала про ціну репутації

Лобода пояснила, що цей трек – про "ціну репутації", яку міряють словами, а не діями

Співачка Світлана Лобода представила новий трек SPOGADY, який набирає популярності в Україні.

"Прем’єра SPOGADY вже на всіх музичних платформах", — йдеться на офіційній Instagram-сторінці знаменитості.

Лобода пояснила, що цей трек – про "ціну репутації", яку міряють словами, а не діями.

"Хтось змінив лише декорації, де кілька слів — вартість репутації", — такі слова звучать у пісні.

"… Коли брати назавжди стають плямою в історії. Коли вчорашні герої раптово розіп'яті натовпом, а почуття та розум стають об'єктами безкінечних маніпуляцій — фраза "серед подій, братів та повій" набуває особливого значення. Але світанок завжди приходить після найтемнішого часу доби, і правда завжди перемагає", — розповіла Лобода про новий трек.

На заставці релізу співачка використала синьо-жовту символіку.

Нагадаємо, раніше співачка Світлана Лобода виступила з імпровізованим концертом в саду Шевченка у Харкові. В своєму Instagram вона назвала його "неймовірним".