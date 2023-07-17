Светлана Лобода в новом сингле SPOGADY спела о цене репутации

Лобода объяснила, что этот трек – о "цене репутации", которую меряют словами, а не действиями

Певица Светлана Лобода представила новый трек SPOGADY, набирающий популярность в Украине.

"Премьера SPOGADY уже на всех музыкальных платформах", — говорится на официальной Instagram-странице знаменитости.

Лобода объяснила, что этот трек – о "цене репутации", которую меряют словами, а не действиями.

"Кто-то изменил только декорации, где несколько слов — стоимость репутации", — такие слова звучат в песне.

"… Когда братья навсегда становятся пятном в истории. Когда вчерашние герои внезапно распяты толпой, а чувства и разум становятся объектами бесконечных манипуляций — фраза "среди событий, братьев и проституток" приобретает особое значение. Но рассвет всегда приходит после самого темного времени суток, и правда всегда побеждает", — рассказывает Лобода о новом треке.

На заставке релиза певица использовала сине-желтую символику.

Напомним, ранее певица Светлана Лобода выступила с импровизированным концертом в саду Шевченко в Харькове. В своем Instagram она назвала его "невероятным".