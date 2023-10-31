Що висипати в раковину, щоб засмічення зникло: геніальний трюк (відео)

Для прочищення стоку потрібні лише підручні засоби

Волосся, залишки їжі, мильна піна та інші предмети можуть спричиняти засмічення в раковині на кухні або у ванній кімнаті. Проте впоратися з проблемою можна швидко та без допомоги сантехніки.

Щоб прибрати засмічення у раковині, спробуйте популярний у мережі лайфхак. Ефективний трюк показує у своєму ролику блог @sheetslaundryclub у TikTok.

Так, прочистити стік можна без особливих зусиль та витрат. Головне, діяти оперативно й дотримуватися алгоритму. Все необхідне для усунення засмічення ви знайдете у себе вдома. Нехитра маніпуляція впорається з "пробкою", а вода знову почне швидко витікати.

Бонус цього лайфхака у тому, що для чищення не знадобляться хімікати. Натомість скористайтеся половиною чашки харчової соди та половиною чашки оцту.

Як прибрати засмічення в раковині за допомогою соди та оцту:

Спочатку обидва інгредієнти один за одним помістіть у каналізацію. Після цього зачекайте 10 хвилин. Фінальний крок: вилити в трубу окріп.

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