Нанесіть цей продукт та зачекайте 15 хвилин: ефективний спосіб очистити вентиляцію

Цей спосіб очищення вентиляції не вимагає особливих зусиль

Вентиляційні решітки є у кожній квартирі. Але далеко не всі приділяють увагу ретельному їх очищенню. І це серйозна помилка. На поверхні решітки може з’явитися грибок, якого важко позбутися.

Очищення вентиляційної решітки може бути дуже простим. Позбутися бруду на вентиляції можна за допомогою перевіреного засобу, який легко приготувати самостійно всього з двох інгредієнтів. Ефект вас приємно здивує.

Вам знадобиться вода та харчова сода. Дві столові ложки порошку засипте в ємність із теплою водою. Все ретельно перемішайте. Налийте засіб у пляшку з пульверизатором та розпорошіть на вентиляційну решітку.

Після нанесення миючого засобу на поверхню зачекайте 15-20 хвилин. Як час вийде, ретельно витріть бруд губкою або тканиною.

Якщо на решітці вже утворився грибок, спочатку пройдіться по них щіткою, змоченою рідиною для миття посуду. Після цього вже розпорошіть содовий розчин, зачекайте 15 хвилин і протріть решітку губкою.

Якщо решітка дуже сильно забруднена, її доведеться відкрутити, зняти зі стіни та промити під проточною водою. Потім зануріть її в таз із розчиненою в ньому таблеткою для посудомийної машини на пів години. За допомогою щітки видаліть забруднення між ребрами решітки та висушіть її паперовим рушником.

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