Пральна машина перестане смердіти тухлими яйцями: з яким засобом запустити порожнє прання

Не забувайте періодично чистити пральну машину

Нерідко в пральній машині може з’явитися сморід, часто це запах затхлості, тухлих яєць та плісняви. Щоб зберігати прилад у найкращому вигляді, регулярно робіть так звані порожні прання.

Простий лайфхак із харчовою содою вирішить проблему із неприємним запахом у пральній машині. Про це пише Express.

Так, сморід у барабані виникає через скупчення бактерій та грибка. Особливо часто подібну проблему помічають ті, хто перуть речі за холодних режимів. Низькі температури у поєднанні з вологим середовищем усередині приладу дозволяють цвілі швидко розмножуватися. На щастя, доступний підручний інгредієнт — харчова сода — допоможе позбавитися неприємностей.

Щоб позбавитися запаху вогкості в пральній машині, скористайтеся ефективним трюком. Для цього помістіть половину склянки харчової соди у барабан і запустіть гарячий цикл. Повторювати таке порожнє прання можна один раз на місяць. Нехитрий прийом допоможе зберегти чистоту в пральній машині, завдяки чому прилад, як і ваш одяг після прання не будуть смердіти.

Раніше "Телеграф" розповідав про поширені помилки при пранні. Якщо ви так робите, то речі швидко зношуються та псуються.