Душовий піддон буде як новий: якими підручними засобами його натерти

Очистити піддон можна дуже швидко та просто

Згодом піддон душової кабіни покривається плямами та стійким вапняним нальотом. Однак навіть підручні засоби допоможуть повернути чистоту.

Щоб очистити душову кабіну, зверніть увагу на цей ефективний лайфхак. Про нього розповідає Express.

Так, для чищення душового піддону візьміть:

Півсклянки харчової соди,

Півсклянки оцту,

Сік лимона,

Маленьку миску,

М’яку очищувальну губку чи тканину,

Ще одну м’яку ганчірку для просушування.

Спочатку змішайте харчову соду з оцтом у невеликій ємності. Суміш почне шипіти. Додайте в миску лимонний сік, так ви отримаєте приємний цитрусовий аромат.

Потім розподіліть суміш в піддоні та зачекайте близько хвилини, щоб вона подіяла. Протріть поверхню м’якою неабразивною губкою або тканиною, робіть кругові рухи.

Після цього залиште суміш ще на кілька хвилин. Тепер можна змити засоби теплою водою. Просушіть душовий піддон чистою сухою тканиною. Повторювати цей трюк можна раз на тиждень.

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