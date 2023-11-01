Як легко зняти шкірку з горіхів: найпростіші способи

Більше не доведеться витрачати багато часу на очищення горіхів

Під час приготування різноманітних страв, особливо тортів та десертів, необхідно використовувати волоські горіхи без шкірки. Знімати шкірку з горіхів – заняття досить неприємне та трудомістке. Винахідливі господині знайшли способи не тільки розколоти горіхи без спеціального пристосування, а й миттєво впоратися з проблемою шкірок. Ці лайфхаки повернуть радість процесу приготування.

Один зі способів швидко зняти шкірку з горіхів – помістити їх у духовку. Висипте горіхи на лист, застелений папером для випічки, і запікайте близько пів години. Діставши продукти з духовки, просто висипте їх на паперовий рушник і енергійно потріть. Шкірка зійде сама.

Аналогічного ефекту ми досягнемо, якщо вирішимо підсмажити горіхи на сковороді. Через кілька хвилин обсмажування на сухій сковороді енергійно поворухніть нею, і з горіхів почне сходити шкірка.

Ще один спосіб швидко зняти шкірку з горіхів — покласти горіхи в миску, а потім залити окропом. Приблизно за десять хвилин шкірка з горіхів зійде сама. Однак не забудьте добре висушити їх, перш ніж додавати в тісто.

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