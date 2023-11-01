Рус

Як легко зняти шкірку з горіхів: найпростіші способи

Автор
Наталя Граковська Наталя Граковська
Дата публікації
Читать на русском
Автор
Пару рухів та ядра горіхів чисті
Пару рухів та ядра горіхів чисті. Фото Pexels

Більше не доведеться витрачати багато часу на очищення горіхів

Під час приготування різноманітних страв, особливо тортів та десертів, необхідно використовувати волоські горіхи без шкірки. Знімати шкірку з горіхів – заняття досить неприємне та трудомістке. Винахідливі господині знайшли способи не тільки розколоти горіхи без спеціального пристосування, а й миттєво впоратися з проблемою шкірок. Ці лайфхаки повернуть радість процесу приготування.

Один зі способів швидко зняти шкірку з горіхів – помістити їх у духовку. Висипте горіхи на лист, застелений папером для випічки, і запікайте близько пів години. Діставши продукти з духовки, просто висипте їх на паперовий рушник і енергійно потріть. Шкірка зійде сама.

Аналогічного ефекту ми досягнемо, якщо вирішимо підсмажити горіхи на сковороді. Через кілька хвилин обсмажування на сухій сковороді енергійно поворухніть нею, і з горіхів почне сходити шкірка.

Ще один спосіб швидко зняти шкірку з горіхів — покласти горіхи в миску, а потім залити окропом. Приблизно за десять хвилин шкірка з горіхів зійде сама. Однак не забудьте добре висушити їх, перш ніж додавати в тісто.

Раніше "Телеграф" розповідав, як нарізати цибулю не випустивши жодної сльозинки. У цьому допоможе крижана вода.

Теги:
#Горіхи #Лайфхак