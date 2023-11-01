Молоток не знадобиться: дивний, але дієвий спосіб очистити волоські горіхи

У сезон збирання горіхів саме те, що потрібно

У пору збору врожаю волоських горіхів багато хто стикається з проблемою їхнього очищення. Зазвичай для цього використовується молоток, багато часу, ще й руки потім буде важко відмити. Як виявилося, є дивний, але простий трюк, як очистити горіхи від шкаралупи без молотка та застосування фізичної сили.

Як з легкістю і без молотка очистити волоські горіхи розповіла київська блогерка та фуд-експерт Дарія на своїй сторінці в Instagram.

Так щоб почистити горіхи, їх потрібно зварити. А точніше прокип’ятити три хвилини дістати з води та розколоти шкаралупу. Після вилучення цілих половинок горіхів їх потрібно просушити.

Покрокова інструкція, як почистити волоські горіхи без молотка

Закип’ятіть воду в каструлі і киньте в неї волоські горіхи.

Варіть три хвилини, злийте воду.

Залишіть горіхи охолоджуватись і підсихати після варіння.

Ножем розкрийте горіхи, легенько копирснувши щілину між половинками.

Тепер легко можна діставати ядра волоських горіхів половинками або цілими.

Вологі після відварювання горіхи потрібно просушити в духовці.

Раніше "Телеграф" розповідав про лайфхак, як легко очистити горіхи руками. Жодних молотків та затискання дверей не знадобиться.