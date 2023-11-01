Пряні трави та овочі для салату будуть завжди під рукою: допоможе міні-город на підвіконні

Свіжа вітамінна зелень буде завжди у вас на столі

Сезон городів скінчився, зелені та листових овочів вже не назбираєш на дачній грядці. Якщо ж у вас ще є запаси городини, то треба знати, як зберегти овочі свіжими в холодильнику.

На магазинних полицях цілий рік є і трави, і овочі, а от ціни на них взимку кусаються. Що ж, можна з легкістю організувати маленьку грядку на своему підвіконні, як пише kew.org.

Які ж культури і як саме легше за все виростити на підвіконні? Давайте розбиратися

Крес-салат

Листовий овоч з гострим смаком – одна з найбільш невибагливих рослин, які можна вирощувати вдома. Цей листовий овоч навіть не потребує ґрунту – просто постеліть серветку, добре змочену водою, у харчовий контейнер і покладіть на неї насіння, злегка втиснувши його. Поставте контейнер на світле тепле підвіконня і чекайте на сходи, що з'являться протягом тижня. Не забувайте щоденно трошки поливати, щоб серветка не пересохла.

Збирати врожай можна тоді, коли сходи досягнуть висоти 3-5 см. Просто стрижіть їх ножицями і додавайте до їжі. Крес-салат ідеальний для салатів або бутербродів.

Пряні трави

М'ята, петрушка чи базилік теж чудово ростуть на підвіконні.

Наповніть ґрунтом для розсади горщик, зверху розкладіть насіння – приблизно на відстані 3 см одне від одного, зверху злегка притрусіть землею і полийте водою. Поставте горщик в тепле сонячне місце і чекайте врожаю.

Листки можна буде збирати, щойно їх буде не менше 6 на одній рослині. Але ніколи не зривайте одразу всі, щоб рослина могла розвиватися далі.

Редис

Хрумку редисочку до салату теж дуже просто виростити вдома всього за 3-4 тижні.

Для цього буде потрібен горщик чи контейнер глибиною близько 12 см. Насипте до нього 10 см ґрунту і висадіть насіння на відстані 5 см одне від одного та засипте ще 1 см землі і полийте водою. Підтримуйте землю вологою і чекайте врожаю.

Завдяки цим простим лайфхакам ви завжди матимете вітамінну зелень для салату та мікрогрін,який можна додати до будь-якої страви. Раніше ми вже публікували рецепт пісного салату, до якого якраз дуже пасуватимуть трави з городу на підвіконні.