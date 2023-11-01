Саморобна суміш прибере будь-які плями на подушках: пральна машина не знадобиться

Підручні засоби впораються із жовтизною на подушках

Нерідко на подушках можуть з’являтися жовті плями через пот, слину або косметичні засоби. Чистити в пральній машині цю річ часто не можна, тому варто скористатися ефективною альтернативою.

Щоб прибрати жовтизну з подушок, спробуйте лайфхак із потужною саморобною сумішшю. Про дієвий метод пише Express.

Так, для приготування домашньої пасти для чищення, вам знадобляться три продукти, які, цілком можливо, знайдуться у вашому будинку. Йдеться про одну чашку тривідсоткового перекису водню, три столові ложки харчової соди і дві-три краплі засобу для миття посуду. Просто перемішайте інгредієнти, щоб харчова сода розчинилася. Після цього перелийте суміш у пляшку з розпилювачем.

Як виявилося, перекис водню та харчова сода не тільки чудово видаляють плями, але й дезодорують, освітлюють і відбілюють подушки. Вам потрібно лише нанести саморобний засіб на плями. Менш стійкі сліди обприскуйте, а на старіші забруднення безпосередньо лийте розчин.

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