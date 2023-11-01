Бігуді та плойка більше не знадобляться: як накрутити гарні локони на фольгу

Завдяки фользі виходять ідеальні кучері

В арсеналі перукарів є безліч способів зробити гарну укладку з ідеальними локонами. Але накрутити волосся й отримати гарні завитки можна навіть без допомоги професіоналів, стайлерів та бігуді.

Для того, щоб досягти об’ємних хвиль на волоссі, знадобиться звичайна фольга. Завдяки цьому способу можна отримати ефект, як після класичних бігуді або плойки.

Як накрутити волосся на фольгу

Чисте волосся потрібно розчесати та розділити на кілька секторів.

З фольги скрутити 10-20 папільйоток. Їхня кількість залежить від густоти волосся.

Укладку рекомендується починати з нижніх рядів волосся. Потрібно відокремити невелике пасмо, накрутити його на фольгу у напрямку від обличчя і закріпити біля коріння, загнувши кінці імпровізованої папільйотки.

Гривку і пасма біля обличчя накручують в останню чергу.

Після цього потрібно дати волоссю висохнути, а потім зняти фольгу і розібрати локони руками або гребінцем з великими зубцями. Щоб прискорити процес можна скористатися феном. Головне — не включати його на найбільшу потужність, щоб не перегріти волосся.

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