Голуби більше не наблизяться до ваших вікон: спробуйте трюк зі спецією

Декілька простих способів відігнати докучливих птахів

На перший погляд, голуби здаються милими птахами. Але це враження змінюється, коли вони починають масово збиратися на балконі чи карнизах. Мало того, що вони залишають після себе фекалії та пір’я, голуби можуть розносити хвороби.

Деякі домовласники вдаються до нестандартних методів, щоб відігнати птахів подалі від вікон. Наприклад, використовують гумові іграшки. Є ще кілька надійних методів відлякування пернатих.

Голуби охоче летять до місць, де можна знайти їжу. Якщо ви повісили на вікні годівницю, не дивуйтесь, що часто вас відвідують птахи. Тому насамперед перекрийте для голубів доступ до їжі на своєму балконі.

Ці птахи чутливі до запахів. Завдяки цьому ви можете спробувати відлякати їх специфічними продуктами із сильним ароматом.

Оцет

Змішайте оцет з водою (пропорції 1:1) або обприскуйте поверхні, де зазвичай знаходяться птахи, нерозбавленою оцтовою кислотою.

Вода з милом

Голуби не люблять характерного мильного запаху, тому, якщо ви хочете їх відлякати, приготуйте суміш з милом і протріть місця, де часто збираються птахи.

Ефірні масла

Коли голуби чують запах лимона, м’яти чи евкаліпта, вони кидаються в інший бік. Залишіть на балконі арома-лампу, або невелику ємність з однією з цих олій.

Перець чилі

Птахи не люблять гострих присмаків, тому ви можете розкласти цю спецію у їхніх улюблених місцях.

Перелічені засоби гуманні. Вони лише повинні змусити неприємних гостей швидко покинути вашу територію.

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