Що розпорошити в будинку, щоб відлякати гризунів: "секретний" спрей проти мишей

У боротьбі з мишами та щурами допоможуть натуральні інгредієнти

Ніхто не зацікавлений у тому, щоб його житло чи двір стали "будинком" для мишей та щурів. На щастя, впоратися з гризунами можна без дорогих магазинних репелентів й отрут.

Щоб позбавитися мишей у будинку, зверніть увагу на саморобний засіб. Про ефективний лайфхак пише Mirror.

Як виявилося, спрей з м’ятною олією виручить у боротьбі з гризунами в будинку та на вулиці. Бонус методу в тому, що він є цілком натуральним та гуманним. Сильний аромат цієї рослини змусить мишей бігти якнайдалі від вашої території. Щоб приготувати домашній репелент, додайте в пульверизатор трохи води та кілька крапель ефірної олії м’яти.

Отриманий розчин необхідно розпорошувати на дверні отвори, огорожі та ворота, через які гризуни можуть до вас пробратися. Однак не забувайте, що згодом ефект від спрею зменшуватиметься, тому періодично повторюйте обробку проблемних місць, щоб не дати хід щурам і мишам.

Раніше "Телеграф" розповідав, що неприємним гостем у будинку можуть стати не лише гризуни, а й всюдисуща міль. Щоб впоратися з комахами та захистити від них одяг і текстиль, скористайтеся незвичайним, але результативним методом.