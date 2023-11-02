Тільки три інгредієнти: як приготувати домашній гель – замінник порошку

Відмовтеся від магазинної хімії, використовуючи для прання підручну альтернативу

Не всі вважають за краще прати речі агресивними засобами. Щоб не витрачати гроші на магазинні порошки, спробуйте замінити їх альтернативою з продуктів домашнього побуту.

Саморобний гель відмінно впорається із пранням брудного одягу. Вам знадобляться лише три інгредієнти, пише Ukr.media.

Так, рідкий мийний засіб для прання часто очищає речі краще за традиційний порошок. Однак не всім подобається використовувати у побуті хімікати. Крім того, замінивши порошок на домашній гель, ви також заощадите сімейний бюджет.

Як приготувати порошок своїми руками

Простий лайфхак допоможе отримати ефективний, але доступний засіб для прання. Для цього візьміть 90 г господарського мила, 3 ст. л. з гіркою кальцинованої соди та 4 л води. Якщо йдеться про прання білих речей, використовуйте біле господарське мило. Кольорові речі можна мити і звичайним, коричневим.

Спочатку натріть господарське мило на тертці, залийте його водою та поставте на вогонь. Поки суміш нагрівається, помішуйте масу, щоб мило повністю розчинилося. Однак доводити розчин до кипіння не слід.

Потім всипте в гарячу мильну воду кальциновану соду. Розмішайте інгредієнти та зніміть з плити. Залишіть гель, щоб він повністю охолонув і загуснув до желеподібної консистенції.

Після цього збийте масу міксером чи віночком. Перелийте отриманий засіб у ємність. Перед пранням струшуйте гель. Для одного прання вам буде достатньо 150-350 мл засобу.

Для посилення дії домашнього порошку можна додати додаткові компоненти. Наприклад, 1 ст. ложки кухонної солі допоможе зберегти колір, така ж кількість засобу для миття посуду видалить стійкі плями. Також ви можете доповнити гель кисневим відбілювачем (1 ст. л.) або аспірином (5 таблеток, подрібнених на порошок), якщо потрібно відбілити тканину.

Раніше "Телеграф" розповідав, який лайфхак "врятує" речі білого кольору. Лише замочіть вироби в копійчаному розчині.