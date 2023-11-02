Без прання та заморочок: прості способи освіжити пуховик перед зимою

Не потрібне прання в машинці, допоможуть підручні засоби

Незабаром зима, а значить, саме час дістати з шафи свій теплий пуховик і підготувати його до експлуатації в холодну погоду. За час у шафі верхній одяг міг стати несвіжим і покритися пилом, або ж ви не все відіпрали навесні, коли складали пуховики та куртки на літо. Ми вже розповідали, як правильно прати кросівки у пральній машині, а сьогодні розберемося, як запрати пуховик.

Як виявилося, є прості способи освіжити та очистити пуховик, пише tsn.ua. Причому можна обійтися навіть без прання в машинці.

Як почистити пуховик своїми руками

Пуховик можна почистити вручну, якщо боїтеся прати його в машині. Найкраще зайнятися цим у ванній, якщо вона у вас є, так буде простіше розкласти верхній одяг повністю. Вам знадобиться поролонова губка, серветки з мікрофібри або віскози та ватяні диски. Змішайте по столовій ложці солі та соди в гарячій воді, потім змочіть у цьому розчині губку або спонж і ретельно протріть забруднення на пуховику. А наприкінці просушіть сухою серветкою із мікрофібри.

Ще один розчин для очищення пуховика — гаряча вода, півсклянки соди та півсклянки перекису водню. Все це потрібно розмішати і перелити в ємність із пульверизатором. Попшикайте цим розчином на забруднення і залиште на 15 хвилин, а потім акуратно змийте водою або протріть серветкою, що змочена у воді.

Як почистити рукави та комір пуховика

Рукави, комір і нижні краї — це ті зони, які найчастіше забруднюються при носінні пуховика. Очистити їх можна окремо від усієї куртки. Для цього можна використовувати звичайні засоби для прання, нашатирний спирт або навіть засіб миття посуду. Просто промийте пуховик з цими засобами в проблемних зонах, змийте водою і дайте висохнути.

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