Вимити посуд вийде легше та швидше: допоможе одна хитрість

З горою брудного посуду можна розправитися дуже швидко

Миття посуду залишається традиційним завданням, з яким багато хто стикається щодня. Не маючи під рукою таку помічницю як посудомийна машина, деякі господині йдуть на різні хитрощі, які допомагають хоча б трохи скоротити час біля раковини.

Так, блогер з TikTok @cubelosg пропонує скористатися лайфхаком, який полегшить процес та скоротить час миття посуду. Оцінити його цілком можливо, коли збирається дуже багато брудного посуду після великого застілля.

Як скоротити час на миття посуду

Налийте рідину для миття посуду у форму для льоду та заморозьте. Коли прийде час мити посуд, дістаньте заморожений кубик миючого засобу і вставте його в попередньо зроблений в мочалці проріз.

Як тільки ви намочите губку, утвориться піна, яка допоможе мити посуд. При цьому вам не доведеться постійно тягнутися за пляшкою із засобом для миття посуду та дозувати його. Таким чином процедура займе менше часу, ніж зазвичай.

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