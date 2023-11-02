Рус

Суми у платіжках почнуть танути: способи економії під час прання, про які мало хто знає

Автор
Галина Струс Галина Струс
Дата публікації
Читать на русском
Автор
Рахунки стануть помітно меншими Новина оновлена 02 листопада 2023, 20:50
Рахунки стануть помітно меншими. Фото lifehacker

Є прості способи, як заощадити витрати води та електроенергії при пранні

З усієї побутової техніки в будинку пральна машина найбільш неекономічна, вона пожирає багато води та електроенергії при своїй роботі. Однак є способи, як заощадити і на тому, і на іншому. Ми вже розповідали, як заощадити на опаленні і не замерзнути, а сьогодні ділимося секретами, як зменшити суми в платіжках, заощаджуючи на пранні.

Вплинути на вартість комунальних послуг можна простими способами, пише Ukr.Media. Так, спершу спробуйте перевести пральну машину в більш економний режим.

Режим "Еко"

У сучасних пралках є режим прання "Еко". Якщо у вашій машинці такий є, періть все на цьому режимі, оскільки це той режим, в якому витрачається найменша кількість води. Якщо такого режиму немає, просто вибирайте низьку температуру прання. Не переживайте, пральні порошки та гелі зараз такі, що впораються із забрудненнями навіть у прохолодній воді.

Режим швидкого прання

Ще один економічний режим прання — це швидке прання. Очевидно, що чим менше працює машинка, тим більше заощаджується води та електрики. Якщо ваші речі дуже брудні, то можна їх перед швидким пранням в машині замочити і випрати спочатку вручну.

Накопичуйте речі для прання

Щоб не крутити наполовину порожній барабан, накопичуйте брудні речі, а потім заповнюйте барабан повністю. Чим менше циклів прання за місяць ви зробите, тим меншими будуть суми в платіжках.

Віджим замість сушіння

У сучасних пральних машинах є додатковий режим сушіння. Однак, на це також витрачаються ресурси. Краще замінити сушіння на інтенсивний віджим на високій швидкості. Одяг буде не ідеально сухий, але досушити його можна вже поза машинкою, а ось економія виходить відчутною.

Раніше "Телеграф" розповідав, навіщо ставити двозонні лічильники на електрику. Українцям назвали важливу перевагу.

Теги:
#Економія #Прання