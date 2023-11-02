Суми у платіжках почнуть танути: способи економії під час прання, про які мало хто знає

Є прості способи, як заощадити витрати води та електроенергії при пранні

З усієї побутової техніки в будинку пральна машина найбільш неекономічна, вона пожирає багато води та електроенергії при своїй роботі. Однак є способи, як заощадити і на тому, і на іншому. Ми вже розповідали, як заощадити на опаленні і не замерзнути, а сьогодні ділимося секретами, як зменшити суми в платіжках, заощаджуючи на пранні.

Вплинути на вартість комунальних послуг можна простими способами, пише Ukr.Media. Так, спершу спробуйте перевести пральну машину в більш економний режим.

Режим "Еко"

У сучасних пралках є режим прання "Еко". Якщо у вашій машинці такий є, періть все на цьому режимі, оскільки це той режим, в якому витрачається найменша кількість води. Якщо такого режиму немає, просто вибирайте низьку температуру прання. Не переживайте, пральні порошки та гелі зараз такі, що впораються із забрудненнями навіть у прохолодній воді.

Режим швидкого прання

Ще один економічний режим прання — це швидке прання. Очевидно, що чим менше працює машинка, тим більше заощаджується води та електрики. Якщо ваші речі дуже брудні, то можна їх перед швидким пранням в машині замочити і випрати спочатку вручну.

Накопичуйте речі для прання

Щоб не крутити наполовину порожній барабан, накопичуйте брудні речі, а потім заповнюйте барабан повністю. Чим менше циклів прання за місяць ви зробите, тим меншими будуть суми в платіжках.

Віджим замість сушіння

У сучасних пральних машинах є додатковий режим сушіння. Однак, на це також витрачаються ресурси. Краще замінити сушіння на інтенсивний віджим на високій швидкості. Одяг буде не ідеально сухий, але досушити його можна вже поза машинкою, а ось економія виходить відчутною.

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