Липкий жир миттєво зникне: якою саморобною сумішшю натерти кухонні поверхні

Впоратися з жирними плямами на кухні можна без агресивної побутової хімії

Меблі на кухні можуть покриватися шаром липкого жиру. Щоб зберігати чистоту, необов’язково витрачати гроші на дорогу магазинну хімію, адже можна скористатися ефективною та доступною альтернативою.

Липкий жир на кухонних поверхнях легко відмиє саморобна суміш з підручних інгредієнтів. Лайфхаком ділиться Ukr.media.

Для приготування домашнього засобу проти липкого жиру на кухні використовуйте:

1 склянку спирту (95%),

1 склянку води,

1 ст. л. будь-якого засобу для миття посуду.

Спочатку вилийте інгредієнти у пульверизатор. Воду та спирт при потребі замініть горілкою. Струсіть ємність, щоб компоненти змішалися. Отриманий розчин розпорошіть на забруднені липким жиром ділянки. Суміш слід залишити на 5 хвилин, щоб вона подіяла. Після цього ви зможете легко прибрати бруд губкою з мікрофібри.

Саморобний засіб впорається з жирними плямами на витяжці, духовці, кухонних меблях та побутових приладах. У важкодоступних місцях можна терти забруднення старою зубною щіткою.

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