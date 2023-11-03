Ці засоби гарантовано очистять туалет та освіжать повітря: що насипати в унітаз

Підтримувати чистоту у санвузлі простіше, ніж здається

Кожному домовласнику хочеться, щоб туалет завжди був блискуче чистим, свіжим та без неприємних запахів. Для цього використовуються різні види покупних хімікатів.

Проте унітаз, навіть якщо його постійно чистити, піддається впливу бактерій та неприємних запахів. З часом яскраво-білий колір сантехніки набуває жовтого або коричневого відтінку. Позбутися проблеми можна за допомогою простих економічних засобів.

Оцет, харчова сода та лимон. Швидше за все, ці інгредієнти вже є на вашій кухні. Змішайте склянку білого оцту, дві столові ложки харчової соди та лимонний сік. Вилийте цей розчин в унітаз і залиште на 30 хвилин. Потім візьміть щітку та енергійно потріть.

Харчова сода та перекис водню. Змішайте 100 г харчової соди з двома столовими ложками перекису водню до отримання пасти. Нанесіть засіб на плями та залиште на 20 хвилин. Після потріть плями щіточкою та змийте залишки засобу для чищення.

А для того, щоб у санвузлі завжди стояв приємний аромат, скористайтеся засобом, який готується з мила та рідини для миття підлоги.

Кубики мила потрібно натерти на великій тертці та розтопити у каструлі на слабкому вогні. Потім потрібно додати засіб для миття підлоги та добре розмішати.

Отриману суміш вилити в застелену папером глибоку форму, остудити й відправити в морозилку. Наступного дня отриману масу потрібно нарізати на невеликі кубики та скласти у банку.

Закидайте в унітаз по одному кубику через день і в санвузлі завжди буде приємний аромат.

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