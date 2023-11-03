У жодному разі не зливайте в раковину: як правильно утилізувати олію після смаження

Забрати залишки олії можна за допомогою 1 простого засобу

Після приготування смажених страв на сковороді неминуче залишається олія. Використовувати її для приготування нових страв не можна. У такому разі виникає питання — як позбутися залишків соняшникової олії.

Соняшникову олію категорично не можна виливати в унітаз або раковину, бо цей продукт твердне при контакті з холодною водою. Крім появи неприємного запаху та засмічення каналізації нічого добитися не вийде. Таке засмічення може спровокувати навіть заміну каналізаційних труб.

Як без шкоди позбутися олії

Насамперед постарайтеся зменшити кількість олії на сковороді, промокнувши її серветкою або туалетним папером. А вже потім вимити посуд.

Якщо олії залишилося багато, допоможе хитрість із харчовою содою. Необхідно насипати в сковороду із залишками олії 2-3 столові ложки соди. Дайте порошку трохи часу, щоб він увібрав жирну субстанцію. Через кілька хвилин відходи можна буде висипати у відро для сміття.

Власники дачної ділянки можуть утилізувати залишки олії на компостній купі. Але не рекомендується робити це постійно, щоб не зіпсувати компост.

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