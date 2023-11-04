Миші тікатимуть від вашого будинку: перевірений роками трюк (відео)

Впоратися з гризунами можна без хімікатів

Миші можуть завдавати маси незручностей у будинку та знищувати продуктові запаси. Відлякати гризунів, на щастя, можна за допомогою натуральних засобів, що ефективно та гуманно, на відміну від дії отрути.

Щоб запобігти появі мишей у житлі, зверніть увагу на популярний у мережі лайфхак. Про спритний трюк проти гризунів розповіла блогерка @brunchwithbabs в TikTok.

Так, авторка відео показує, як за допомогою саморобних пакетів зі спеціями справляється з гризунами. Повністю натуральний метод приємно здивує вас результатом. Необхідні інгредієнти, ймовірно, знайдуться на вашій кухні, що робить цей метод доступним та економним.

Як виявилося, миші мають гострий нюх, тому сильні запахи відлякують їх. Щоб приготувати засіб проти гризунів, візьміть кілька пакетиків і додайте в кожну з них одну столову ложку червоного перцю, столову ложку цілої гвоздики й одну паличку кориці. Після того, як наповнили, зав’яжіть пакети і розкладіть по всьому будинку, в будь-яких місцях, які могли б залучити мишей, включаючи шафи та комірки.

Раніше "Телеграф" розповідав, які продукти найбільше приваблюють мишей. Якщо ви думали, що це сир, це хибно.