Слимаки розповзуться від цього саморобного спрею: прийом досвідчених дачників

Позбутися черевоногих можна без агресивної хімії

Боротьба зі шкідниками – головне завдання для дачників, яке залишається актуальним чи не цілий рік. Масу неприємностей можуть доставляти слимаки, поїдаючи листя рослин.

Щоб позбавитися від слимаків, зверніть увагу на такий собі часниковий прийом досвідчених дачників. Порадою ділиться Express.

Так, ефективним, але цілком натуральним методом проти слимаків стане використання часнику. На основі популярного овочу готують розчин, яким обробляють сад, город чи двір.

Щоб зробити спрей для відлякування слимаків, відваріть пару свіжих головок часнику в 2 л води (достатньо 10 хвилин на плиті). Після того, як рідина охолола, процідіть її в пляшку з розпилювачем. Бажано розвести концентрат із водою.

Рекомендується поливати рослини часниковим розчином щовечора. У разі дощової погоди необхідно повторити маніпуляцію. Натуральний хак з легкістю позбавить вас проблеми з черевоногими.

Варто визнати, що слимаки атакують не тільки рослини на дачній ділянці, а й можуть проникати в приміщення. Щоб позбутися слимаків у льоху, спробуйте незвичайний трюк, про який ми писали раніше.