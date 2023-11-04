Просто залиште на підвіконні це: простий трюк проти конденсату на вікнах

Саморобний осушувач виручить вас і залишить вікна сухими

У холодну пору року багато хто стикається з мокрими вікнами в будинках та квартирах. Запобігти накопиченню конденсату допоможе осушувач повітря, але якщо зайвих коштів немає, то скористайтеся доступною альтернативою.

Щоб на вікнах не було конденсату, просто поставте на підвіконня "пастку зайвої вологи". Про ефективний лайфхак розповідає Express.

Так, конденсат є проблемою у житлах із недостатньою вентиляцією. Експерти часто радять придбати осушувач, щоби боротися з підвищеним рівнем вологості в кімнаті. Не менш ефективно спрацює саморобний осушувач, виготовлений з підручних матеріалів.

Ви зможете запобігти конденсату на вікнах, якщо розмістите на підвіконні ємність із сіллю. Просто засипте близько половини миски сіллю. Такий нехитрий трюк замінить вам магазинний осушувач повітря. Однак не забувайте періодично змінювати наповнювач, адже він ставатиме вологим. Результат хаку вас приємно здивує, бо сіль має абсорбувальні властивості, а це означає, що вона може вбирати вологу і запобігати утворенню конденсату, залишаючи скло сухим.

Раніше "Телеграф" розповідав, що у боротьбі з конденсатом допоможе хитрість із ефектом "третього скла". Крім того, простий трюк покращить теплоізоляцію.