Краще за будь-який осушувач: три рослини в будинку запобігають цвілі та конденсату

Кімнатні квіти вбиратимуть зайву вологу в кімнаті

У холодну пору року багато хто стикається з конденсатом на вікнах. Причина у підвищеному рівні вологості в будинку, проте певні рослини допоможуть це виправити.

Є три кімнатні квітки, які запобігають цвілі та конденсату. Про це пише Express.

Мирна лілія (лілія миру)

Красива квітка видаляє токсини з повітря і запобігає утворенню плісняви та грибка в будинку. Розкішна рослина прикрасить ваше житло у темні та холодні місяці. Мирна лілія любить непряме сонячне світло, тому тримайте їх подалі від вікон, щоб рослина не висохла і довго росла. Сміливо ставте горщик із цією квіткою, там де є ризик розвитку цвілі.

Павукова рослина (хлорофітум)

Рослини-павуки — натуральні очищувачі повітря, які, серед іншого, поглинають шкідливі хімічні речовини та зайву вологу, запобігаючи конденсату. За квіткою нескладно доглядати, адже вона приживеться в будь-якому просторі. Відмінним місцем для хлорофітуму стане спальня.

Хлорофітум допоможе у боротьбі з конденсатом

Орхідея

Популярна квітка не лише прикрасить ваші кімнати, а й покращить якість повітря. До речі, орхідею можна вирощувати на робочому місці. Не забувайте про регулярне поливання рослини, приблизно раз на тиждень. Орхідеї потрібна стабільна температура, тому від вікон та радіаторів тримайте її подалі.

Раніше "Телеграф" писав, який догляд потрібний кімнатним квітам у холодний сезон. Прості правила не дадуть вашим рослинам замерзнути.